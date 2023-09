Niederrheinisches Freilichtmuseum Historische Trecker rollen durch Grefrath

Traditionell besuchen immer am letzten Sonntag im September die Fahrzeuge das Niederrheinische Freilichtmuseum, rollen vorher als Corso eine Runde durch die Gemeinde. Startpunkt ist der Parkplatz des benachbarten Eissport- und Eventparks in Grefrath an der Stadionstraße 161. Anschließend ziehen die stählernen Oldtimer zum Gelände des Museums, Am Freilichtmuseum 1, und können dort von Besucherinnen und Besuchern bestaunt werden. Viele lassen sich auch in diesem Jahr faszinieren von den Oldtimern, die von ihren Besitzerinnen und Besitzern bestens in Schuss gehalten werden. Besonders die jüngeren Besucherinnen und Besucher werden fasziniert sein von den Motorengeräuschen.