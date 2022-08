RTL-Show „Zeig uns deine Stimme“ : Fernseh-Auftritt für Trauerredner aus Kempen

Trauerredner Markus Lunau präsentierte in der Show das auch für Trauerfeiern beliebte Lied „Geboren, um zu leben“ von Unheilig. Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Kempen Trauerredner Markus „AJ“ Lunau aus Kempen tritt in der RTL-Show „Zeig uns deine Stimme“ auf. Die Sendung wurde zwar nach drei Folgen vom besten Sendeplatz am Sonntagabend verbannt, doch online und in der Nacht ist die Show trotzdem zu sehen.

Kann Markus „AJ“ Lunau, der „Mann mit dem Hut“ aus Kempen, singen oder nicht? Das können Fernsehzuschauer ab Sonntag selbst feststellen: In der nächsten Folge der RTL-Show „Zeig uns deine Stimme“ tritt Lunau auf, vielen Kempenern als Moderator, freier Redner und Trauerredner bekannt. Die Macher von RTL nennen die Sendung eine „Musik-Game-Show“: Mit Gespür und Menschenkenntnis soll ein Zweier-Spielteam erraten, wer von acht möglichen Gesangstalenten tatsächlich singen kann. Der Haken: Die acht „Talente“ singen zunächst nicht live, sondern präsentieren eine Vollplayback-Show. Das Spielteam muss überlegen, ob der Auftretende singen kann. Promis unterstützen bei der Entscheidung, liegen manchmal auch daneben. Erst auf der „Bühne der Wahrheit“ zeigt sich schließlich, wer singen kann – und wer ein Schwindler ist.

Als die Castingfirma für die Show Teilnehmer suchte, bewarb Lunau sich, kam ins Auswahlverfahren und erfuhr endlich: „Du bist dabei!“ Als Trauerredner gehört er nun in der Folge, die ab Sonntag zu sehen ist, zu den acht möglichen Gesangstalenten – neben einer Gospelsängerin, einer Poledancerin, einem Pfadfinder, einem Maler, einer Cosplayerin, einem Model und einer Stuntfrau. Für eine kurze Story über die Kandidaten besuchte ein Kamerateam die „Gesangstalente“ auch an ihren Wirkungsstätten, mit Lunau ging es beispielsweise zur Trauerhalle.

Der Dreh in Köln sei aufregend gewesen, sagt der 59-Jährige, „es wurden die Outfits für die Show zusammengestellt, wir hatten ein Tanztraining und einen Vocal Coach.“ Er lernte Moderatorin Sonja Zietlow kennen. Am Abend wurde die Sendung dann vor Publikum aufgezeichnet. Seine prominenten Rate-Experten: Uwe Ochsenknecht, Rainer Calmund, Sarah Engels und Ilse DeLange. „Ich liebe es einfach, auf der Bühne zu stehen“, sagt Lunau. Wäre einmal eine gute Fee zu ihm gekommen und hätte ihn gefragt, was er werden wolle, hätte er geantwortet: Rockstar. „Diesen Traum“, sagt Lunau, „konnte ich mir jetzt erfüllen.“

Die Show wurde nach den ersten drei Folgen von RTL mangels Zuschauerzuspruch vom besten Sendeplatz am Sonntagabend verbannt, sie ist aber ab Sonntag, 21. August, bei RTL+ online zu sehen. Außerdem wird sie am Samstag, 27. August, um 0.35 Uhr gezeigt.

