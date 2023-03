Traditionsbäckerei Weidenfeld in Kempen verkürzt Öffnungszeiten „Keiner will mehr nachts arbeiten“

Die Bäckerei Weidenfeld an der Judenstraße 21 in Kempen wird ab dem 1. April nur noch an drei Tagen in der Woche, von Donnerstag bis Samstag, geöffnet sein. Auf der Facebookseite von Weidenfeld ist zu lesen: „Liebe Kundinnen und Kunden, leider sind auch wir von enormen Personalproblemen betroffen. Wie wir mit Bedauern feststellen mussten, gehört der Handwerksberuf als Bäcker und die damit verbundene Nachtarbeit nicht mehr zu den beliebten Jobs. Wir haben uns aus diesem Grund entschieden, ab dem 1.4.23 unsere Öffnungszeiten der Situation anzupassen. Wir sind weiterhin donnerstags und freitags von 6 – 18 Uhr und samstags von 6 – 13 Uhr mit unseren Backwaren für Sie da. Gerne können Sie für die gewünschten Tage vorbestellen, auch unser Türschalter steht freitags und samstags für bezahlte Bestellungen wieder zur Verfügung.“