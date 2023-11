Tischdecken, Tupper, Gemüsehobel Volle Altstadt beim Hubertusmarkt in Kempen

Schon am Viehmarkt duftet es nach Popcorn und gebrannten Mandeln. Ein paar Meter weiter, und der intensive Geruch einer riesigen Auswahl von Kräuterbonbons zieht in die Nase. Am Reibekuchenstand ist schon am Vormittag gut zu tun: Die Stehtische sind belegt, viele Besucherinnen und Besucher lassen sich die knusprigen Köstlichkeiten schmecken. In Kempen ist Hubertusmarkt, und in den Straßen und Gassen der Altstadt rund um den Buttermarkt flanieren Frauentrüppchen und Paare, schauen sich die Auslage an, lassen sich Produkte zeigen und überlegen: „Brauchen wir noch eine neue Nagelschere?“