Toni Oedt von Borussia Oedt : Ein Vereinsurgestein ist jetzt Ehrenmitglied

Oedt/Mülhausen Der 82-jährige Toni Raeth aus Mülhausen ist seit 70 Jahren Mitglied beim Sportverein Borussia Oedt.

Toni Raeth, der eigentlich Anton heißt, kann auf eine Rekordmitgliedschaft bei Borussia Oedt zurückblicken. „Schon mit elf Jahren schnupperte ich die Fußballluft bei Borussia Oedt“, erzählt stolz der heute 82-Jährige aus Mülhausen. 1948 lernte er während einer kurzen Zeit diesen Fußballverein in Oedt kennen. Schon am 1. Januar 1949 meldeten seine Eltern den kleinen Toni fest bei Borussia an. Anlässlich des 110-jährigen Bestehens von Borussia Oedt überreichte der 1. Vorsitzende des Sportvereins, Marc Eichberg, kürzlich vor mehr als 150 Gästen Toni Raeth bei einer Feier im Vereinshaus die Urkunde für die Ehrenmitgliedschaft.

Mit 18 Jahren kam Toni Raeth von der Jugend in die 1. Herren-Mannschaft, mit der er mit der Rückennummer 11 auf seinem Trikot drei Jahre später von der Kreisklasse in die Bezirksliga aufstieg. „Dies war unser größter Erfolg, Bezirksmeister zu werden“, erzählt er begeistert. „In der Bezirksklasse waren Lokalschlager mit 1000 und mehr Zuschauern keine Seltenheit“, erinnert sich Raeth. Mit 32 Jahren wechselte er zu den „Alten Herren, wo Raeth noch bis 1974 aktiv Fußball spielte. Mit Stolz erzählt Toni, so wird er überall in Mülhausen gerufen, von den ersten Fußballschuhen mit Stollen, in denen die grün-weißen Stutzen steckten. Bis heute ist der frühere Rechts-Außen-Spieler begeisterter Fußballfan, der seinen Verein Borussia Oedt regelmäßig besucht.