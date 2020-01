Ausstellung im Von-Broichhausen-Stift : Wolters zeigt Kempener Ansichten in Schwarz-Weiß

Kempen Der bekannte Fotograf stellt derzeit einige seiner Arbeiten im Altenheim Von-Broichhausen-Stift am Heyerdrink aus.

Die Burg, das Kuhtor, der Buttermarkt, die Mühle oder die Propsteikirche sind bekannte Kempener Ansichten. Im Blick des Fotografen Tom Wolters haben diese Motive etwas Besonderes. Wohlvertrautes taucht der 54-Jährige in schwarz-weiße Impressionen, die mehr sein sollen als bloße Postkartenmotive. 30 dieser stimmungsvollen Bilder zeigt der Kempener Fotograf derzeit für drei Monate im Von-Broichhausen-Stift am Heyerdrink 21 in Kempen. Die Bilder im quadratischen Format hängen in der Foyer-Galerie zum Saal hin und können dort jederzeit besichtigt werden.