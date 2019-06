St.-Peter-Stift in Kempen : Tom Wolters stellt Fotografien aus

Kempen Der Kempener Fotograf Tom Wolters stellt seine Bilder derzeit im St.-Peter-Stift an der Auguste-Tibus-Straße 9 im Kempener Süden aus. Der 53-Jährige konzentriert sich auf Kempener Motive in Schwarz-Weiß.

„Ich bin eher der Impressionist unter den Fotografen“, sagt der Marketing-Fachmann, der mittlerweile in zwölfter Auflage einen Kempen-Kalender herausgebracht hat. Beim Betrachten seiner Fotos wird deutlich, was er damit meint. Der Kirchplatz in der Altstadt wirkt verfremdet, die Ansicht lädt ein zum zweiten Blick. Tom Wolters transportiert eine Stimmung jenseits der bunten Postkarten-Romantik. „Die Luft, die Temperatur, der Himmel, das Licht – all das beeinflusst die Bildgestaltung“, sagt der Kempener, der im Hagelkreuz geboren, in St. Hubert aufgewachsen und heute mit seiner Familie im Kempener Süden lebt. Die Bewohner des St.-Peter-Stifts freuen sich über die sehr individuellen Stadtansichten. Besucher sind ebenso herzlich willkommen, sich mit den Tom-Wolters-Fotografien im Altenheim zu beschäftigen.