Die schönen Seiten der Stadt fotografiert : Vater und Sohn gestalten Kempen-Kalender

Kempen Tom (56) und Robin Wolters (25) haben die schönen Seiten Kempens mit der Kamera eingefangen – etwa den Sonnenaufgang vor den Toren der Stadt oder die Peterstraße in vorweihnachtlichem Glanz.

Während Tom Wolters aber in den ersten Jahren in Schwarz-Weiß fotografierte, sind es nun seit einigen Jahren die Farbfotos. „Das ist gut angekommen und war auch der Wunsch meines Sohnes“, erzählt Tom Wolters bei der Präsentation des aktuellen Kalenders, traditionsgemäß in der Thomas-Buchhandlung in Kempen. Der Kalender ist wie gewohnt von bester Qualität. „Beim Papier sind wir sogar noch etwas dicker geworden“, erzählt Tom Wolters. Hergestellt wurde er im Offset-Druckverfahren. „Das ist kein Digitaldruck, der Kalender läuft noch richtig durch eine Druckmaschine, wie früher“, erläutert der Fachmann. Dadurch könnten auch die dunkleren Farbschichten in ihrer Zeichnung besser erhalten bleiben, ohne dass eine „schwarze Masse“ entstehe.