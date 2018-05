Special Olympics in Kiel: Tolle Erfolge für behinderte Schwimmer aus Grefrath

Gemeinde Grefrath Bei den Special Olympics in Kiel gab es gleich 15 Medaillen. Es war ein großes Erlebnis für aller Teilnehmer, die nach der Wettkampfwoche aber ziemlich müde waren.

Bei den nationalen Sommerspielen der Special Olympics Deutschland in Kiel haben die Athletinnen und Athleten der Turnerschaft Grefrath einmal mehr tolle Erfolge erzielt. Der Optimismus war von Beginn an groß: Voller Tatendrang und Vorfreude ging es mit dem Zug nach in Richtung Norden nach Schleswig-Holstein. In Kiel wurde die Unterkunft, ein Leistungszentrum der Segler, bezogen. Nach einer beeindruckenden Eröffnungsfeier ging es dann endlich los. Alle Tage begannen mit dem morgendlichen Einschwimmen um 8 Uhr. Danach folgten die Wettkämpfe, und gegen 20.30 Uhr waren Sportler und Betreuer dann wieder zurück im Quartier. Dazwischen lagen Anstrengung, sportliche Erlebnisse, Aufregung, Erfolge und viel Spaß.