Weiterführende Schulen 23 Kinder aus Forstwald abgelehnt

Tönisvorst · Viele Eltern aus dem benachbarten Krefelder Stadtteil Forstwald sind verärgert: In diesem Jahr konnten 13 Kinder am Gymnasium und zehn an der Gesamtschule in Tönisvorst nicht mehr aufgenommen werden.

22.04.2023, 05:15 Uhr

Das Michael-Ende-Gymnasium und die Rupert-Neudeck-Gesamtschule in Tönisvorst mussten Kinder ablehnen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Die beiden weiterführenden Schulen in Tönisvorst, das Michael-Ende-Gymnasium und die Rupert-Neudeck-Gesamtschule, haben in diesem Jahr bei den Anmeldungen Schüler abweisen müssen. Wie jetzt im Schulausschuss bekannt wurde, haben sich 137 Viertklässler am Gymnasium angemeldet. Die Kapazität bei Vierzügigkeit ist auf 124 Plätze beschränkt. 13 Schüler mussten also abgelehnt werden. Es handelt sich dabei weitgehend um Krefelder Schüler aus Forstwald. Die Gesamtschule kann im fünften Jahrgang 116 Schüler aufnehmen. Bei insgesamt 126 Anmeldungen wurden zehn Schüler abgewiesen. Beide Schulen haben vier Eingangsklassen. Die unterschiedlichen Aufnahmezahlen resultieren aus verschiedenen Klassenstärken.