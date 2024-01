Segen für das Bundeskanzleramt Sternsinger aus St. Tönis fahren nach Berlin

Die Aussendung der Sternsinger der Pfarre St. Cornelius fand am 3. Januar statt. In St. Tönis zogen in den vergangenen Tagen insgesamt 60 Kinder, verkleidet als Caspar, Melchior und Balthasar, durch den Ort, um Spenden zu sammeln. Das bereits 66. Dreikönigssingen steht in diesem Jahr unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“. Dabei soll der Schutz von Umwelt und Kulturen rund um den Globus im Mittelpunkt stehen. Besonders im Fokus liegt in diesem Jahr Amazonien.