SPD Tönisvorst Sozialdemokraten in Tönisvorst setzen auf Kontinuität

„Die Entscheidung für Kontinuität ist in Zeiten politischer Unsicherheit und Veränderung besonders wichtig. Sie zeigt, dass die SPD Tönisvorst ihre bisherigen Positionen nicht aufgeben und ihre politischen Ziele konsequent verfolgen will. Die Partei will somit auch weiterhin eine klare politische Orientierung bieten und sich nicht von aktuellen Trends und kurzfristigen Stimmungen beeinflussen lassen“, sagt er zur Bestätigung der Parteispitze. Es bedeutet auch, dass die Mitglieder in der an strittigen Themen durchaus nicht armen Tönisvorster Politik, die von Gewerbesteuer über Campus bis zum Fahrradvorrang am Corneliusfeld reichen, den Kurs der SPD-Führung mittragen, sodass die Partei weiter auf der bereits eingeschlagenen Linie bleiben dürfte.