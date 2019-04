Kempen : Tönisberger spenden für krebskranke Kinder

Tönisberg/Krefeld Der Verein „Hand-in-Hand-Cup“ engagiert sich seit Jahren für soziale Zwecke.

Sven Feiten und einige Mitglieder des Orga-Teams für den „Hand-in-Hand-Cup“ in Tönisberg brachten dieser Tage Geschenke zum Förderverein zugunsten krebskranker Kinder Krefeld. Der Hintergrund: „Wir hatten noch einen Teilbetrag aus dem Budget unseres Partners und Sponsors für das Benefiz-Fußballturnier, Sportwetten.de, zur Verfügung. Da haben wir beim Förderverein angefragt, ob es einen aktuellen Bedarf gibt, bei dem wir helfen können“, erzählte Sven Feiten, der Vorsitzende des Vereins „Hand-in-Hand-Cup“. Seit einigen Jahren organisiert der Verein ein Fußballturnier auf der Sportanlage an der Schaephuysener Straße in Tönisberg für einen guten Zweck.