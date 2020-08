Kostenpflichtiger Inhalt: Auf dem Wartsberg in Tönisberg : Ab 2021: Zeche wird Hightech-Campus

Eine besondere Perspektive auf das Gelände und die Gebäude der ehemaligen Schachtanlage in Tönisberg. Einige Gebäude und der Förderturm stehen unter Denkmalschutz. Foto: Zechenförderverein

Tönisberg Wenn es glückt, strahlt es in die Region aus: Der Krefelder Eigentümer Leendertz will ab 2021 auf dem Zechengeländes in Tönisberg junge, innovative Unternehmen ansiedeln. Zuvor muss das Gelände aus dem Bergrecht entlassen werden.