An der Anschlussstelle der A 40 in Tönisberg : Schwerer Unfall an Autobahnabfahrt

Eine Autofahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Foto: Günter Jungmann

Tönisberg Ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten hat sich am frühen Dienstag an der Autobahnabfahrt der A 40 in Tönisberg ereignet. Wie die Polizei berichtete, wollte gegen 5.45 Uhr eine 30 Jahre alte Autofahrerin aus Moers die Autobahn 40 aus Richtung Duisburg kommend an der Ausfahrt Kerken verlassen.