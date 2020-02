Nachruf : Tönisberg trauert um Aloys Schlütter

Tönisberg Aloys Schlütter aus Tönisberg ist tot. Der Mitbegründer des örtlichen Heimatvereins und frühere CDU-Politiker starb unerwartet am 20. Februar im Alter von 86 Jahren. Er wird am heutigen Samstag, 29. Februar, um 10 Uhr auf dem Friedhof im Bergdorf zu Grabe getragen.

Der studierte Bergbauingenieur war bis zur Schließung viele Jahre als Führungskraft auf der Zeche Niederberg in Tönisberg tätig. Er setzte sich auch nach dem Ende des Bergbaus auf dem Gelände für einen Produktionsstandort der Firma Naue und damit für den Erhalt vieler Arbeitsplätze ein. Bis zuletzt verfolgte er die aktuellen Entwicklungen auf dem Zechengelände mit Wohlgefallen.

Schlütter war zudem viele Jahrzehnte CDU-Mitglied und arbeitete mehr als 20 Jahre aktiv im Vorstand des Ortsausschusses Tönisberg mit. Er erarbeitete viele inhaltliche Themen und führte über eine lange Zeit die Wanderungen des Ortsausschusses zu besonderen Punkten des Bergdorfes. „Ihm war keine Mühe zu viel. Bis zuletzt war er uns ein guter Ratgeber. Ich bin mir sicher, dass sein Name in Kempen unvergessen bleibt“, so der Vorsitzende des CDU-Ortsausschusses Tönisberg, Heinz Kaufhardt. „Wir haben einen wertvollen Menschen verloren.“