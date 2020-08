Stromkästen in Tönisberg : Kunstaktion: Stadtwerke lassen Stromkästen bemalen

Die fast zehn Meter lange Stromstation am Windmühlenweg in Tönisberg wurde mit einem Bergbaumotiv verschönert. Foto: Stadtwerke Kempen

Tönisberg Die Stadtwerke Kempen haben jetzt in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein Tönisberg die Verschönerung der fast zehn Meter langen Stromstation am Windmühlenweg in Tönisberg gestartet. Der große Stromkasten ist mit einem zum Bergbau passenden Motiv gestaltet worden.

Außerdem wurden zwei kleine Kabelverteilerschränke im Bergdorf ebenfalls mit Motiven verschönert, die einen Bezug zum ehemaligen Bergbau in Tönisberg haben: Die Heilige Barbara als Schutzpatronin der Bergleute ist am Helmesweg (neben der ehemaligen Sparkasse) zu bewundern, auf dem Kabelverteilerschrank an der Rheinstraße kann man den Zechenturm und die Windmühle sehen. Bei der Bemalung holen sich die Stadtwerke Rat bei einer Profi-Agentur aus Dortmund.