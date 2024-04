Unterwegs in Kempen-Tönisberg Arbeiten am neuen Weg vom Wartsberg ins Dorf abgeschlossen

„Wir freuen uns sehr, dass der neue Weg eine deutliche Verbesserung für Fußgänger und Radfahrer, aber vor allem auch für Menschen mit einer eingeschränkten Mobilität ist. Das war unser Antrieb, hier eine Veränderung herbeizuführen,“ erklärt Maximilian Thelen, CDU-Stadtverordneter aus Tönisberg. „Erwähnenswert ist auch, dass der angrenzende Parkstreifen vernünftig ausgebaut wurde. Das Endergebnis ist ein großer Gewinn für Tönisberg und insbesondere für den Wartsberg. Ein Dank gilt dem Tiefbauamt der Stadt Kempen für die gute Umsetzung“, so Thelen weiter. „Auch der St. Martinszug kann in Zukunft ungehindert und sicherer denn je den neuen Weg von der Moränenstraße aus nutzen,“ fügt Hennes Doekels an, der seit vielen Jahren einer der Martinsdarsteller ist und ebenfalls dem CDU-Ortsausschuss Tönisberg angehört.