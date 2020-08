Tönisberger verärgert : Mehr Blühendes für alten Spielplatz

Anwohnerin Margret Vieregge setzt sich seit Längerem dafür ein, dass der ehemalige Kinderspielplatz aufgewertet wird. Foto: Norbert Prümen

Tönisberg Der unansehnliche Zustand des ehemaligen Spielplatzes am Windmühlenweg in Tönisberg verärgerte einige Anwohner. Der Spielplatz ist längst aufgegeben, Grün überwucherte alles. Nun wurde das Grünflächenamt aktiv und sorgte zumindest schon mal für einen Rückschnitt.

„Wir mögen diesen grünen Winkel, der mitten in unserem Wohngebiet liegt. Es ist ein nettes Eckchen, aber leider verwahrlost. Wir wüssten es gerne wieder etwas attraktiver gestaltet“, sagt Margret Vieregge. Dabei blickt die Anwohnerin vom Windmühlenweg in Tönisberg mit einem enttäuschten Gesichtsausdruck um sich. Inmitten einer kleinen Grünanlage, die einst ein Spielplatzgelände war, sieht es etwas trostlos aus.

Neben einem Mülleimer stehen zwei von Moos und Flechten überzogene Bänke, die bereits ein bisschen marode wirken. Vor den Bänken befindet sich ein gemauertes Rechteck, das einst den Sandkasten beherbergte. Statt Sandfläche wachsen ein paar mickrig wirkende Sträucher in dem Kasten. Ebenso wenig attraktiv wirkt die Fläche, auf der früher Spielgeräte wie Rutsche oder Klettergerüst Kinder zum Spielen einluden. Der Sandboden ist von einigen Gräsern durchzogen, die aber nicht dicht genug wachsen, um wirklich eine Rasenfläche darzustellen.

„Das ist doch ein Magerboden. Das wäre der ideale Untergrund für eine Blühwiese für Insekten. Es wäre generell schön, wenn wir auf der städtischen Anlage zusätzliche Pflanzen hätten, die über das Jahr versetzt blühen. Manchmal juckt es mich in den Fingern, hier selbst tätig zu werden, um alles ein wenig schöner und ansprechender zu gestalten“, sagt Margret Vieregge. Hätte die Verlängerungsschnur vom eigenen Hochdruckgerät gereicht, so hätte die engagierte Tönisbergerin die beiden Bänke bereits in Eigenregie gesäubert.

Die Anwohnerin ist dabei nicht die Einzige, der die ehemalige Spielplatzanlage im aktuellen Zustand missfällt. Seitdem die Spielgeräte abgebaut wurden, weil der für zwei- bis sechsjährige Kinder ausgerichtete Spielplatz als solcher nicht mehr benötigt wurde, tut sich nichts mehr. In den Augen der Anwohner verkommt die Anlage. „Das ist wirklich schade. Diese grüne Ecke könnte mit wenigen Mitteln in Form von weiteren Pflanzen gut aufgewertet werden“, meint Anwohnerin Ute Niehaus, deren eigener Garten direkt an die städtische Fläche grenzt.