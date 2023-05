Wahrzeichen von Tönisberg wird saniert Jubiläumsfeier ohne Mühlenfest

Während die Mühle saniert wird, kann sie nicht besichtigt werden. Doch der Heimatverein Tönisberg, am 8. Mai 1998 gegründet, möchte nicht auf eine Jubiläumsfeier verzichten. Wie der Vorsitzende Helmut Thissen mitteilte, ist für Sonntag, 4. Juni, 11 Uhr, ein feierlicher Umtrunk im Rahmen der Jahreshauptversammlung im Pfarrheim in Tönisberg geplant. Neben Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) werden weitere Ehrengäste erwartet, der Historiker Friedhelm Weinforth hält einen Vortrag über die Entstehung Tönisbergs. Auch das Jubiläumsheft mit vielen interessanten Beiträgen soll an diesem Vormittag ausgegeben werden. Der Heimatverein freue sich auf „gute Gespräche und Diskussionen“, so Vorsitzender Thissen.

www.heimatverein-toenisberg.de