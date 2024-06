Für den guten Zweck 24 Hobby-Mannschaften beim Hand-in-Hand-Cup

Fußball für den guten Zweck: Dafür steht seit Jahren der Hand-in-Hand-Cup, der am Samstag, 8. Juni, im Tönisberger Capelli-Sportpark zum 21. Mal über die Bühne geht. 24 Hobby-Mannschaften nehmen an diesem Spektakel teil, das im vergangenen Jahr auch dank Partner und Unterstützer Sportwetten.de stolze 55.000 Euro einbrachte. Das Turnier unter der Schirmherrschaft von Kempens Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) startet um 10 Uhr mit den Gruppenspielen und endet gegen 17 Uhr, wenn der Sieger des Wanderpokals ermittelt wird. Den Abschluss bildet ab 18 Uhr die traditionelle „Soccer-Party“ auf dem Sportgelände des VfL Tönisberg. Der gesamte Erlös kommt der Villa Sonnenschein in Krefeld zu Gute, die einen gemeinsamen Rückzugsort für Familien mit schwersterkrankten Kindern bietet, die im angrenzenden Helios-Klinikum behandelt werden.