Grefrather schreibt Krimi Ein toter Pfarrer und viel Tratsch

Mit dem Eintritt in den Ruhestand warf der heute 71-Jährige einen Blick zurück in die alte Heimat und ersann diese Geschichte, die er ins Frühjahr des Jahres 1965 verlegte – in die Zeit, in der er in Grefrath aufwuchs. „Das war unsere unbeschwerte Kindheit in Grefrath und, durch die Schule, in Kempen, wo man so manchen Unfug anstellte“, sagt Kort. Die Handlung und die Personen in dieser Geschichte seien frei erfunden, so Kort – gleichwohl wird man sich beim Schmökern des Öfteren an Menschen erinnert fühlen, die man kennt oder kannte. Denn Kort ist nah dran am Leben auf dem Dorf, in dem die Metzgerei die größte Umschlagzentrale für Neuigkeiten ist. Und wer Grefrath, Mülhausen und Kempen kennt, ahnt, welche Wege die Kommissare zwischen Niersbrück, Heiligacker und Kappesbosch nehmen, um mit ihren Ermittlungen voranzukommen.