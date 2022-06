Titularorganist der Kathedrale Notre Dame gab Konzert in Kempen : Improvisationen und französische Orgelmusik in der Propsteikirche

Das Orgelkonzert von Star-Organist Olivier Latry in der Paterskirche begann mit einem Stück von Johann Sebastian Bach. Foto: Norbert Prümen

Kempen Der Titularorganist der Kathedrale Notre Dame und Professor am Pariser Conservatoire, Olivier Latry, begeisterte an der Albiez-Orgel in der Paterskirche.