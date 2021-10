Tickets ab sofort erhältlich : Kabarett in St. Hubert mit Thomas Schreckenberger

Kabarett in St. Hubert mit Thomas Schreckenberger

St. Hubert Der Kabarettist Thomas Schreckenberger kommt ins Forum nach St. Hubert. Mit im Gepäck hat er sein Programm „Hirn für alle“ — ein Rundumschlag durch Politik und Gesellschaft.

Kabarettist Thomas Schreckenberger ist am Montag und Dienstag, 25. und 26. Oktober, zu Gast in Kempen: Im Forum St. Hubert zeigt er viermal sein Programm „Hirn für alle!“, an beiden Tagen sind jeweils zwei Aufführungen um 18.30 und 20.30 Uhr geplant. Wie die Stadt mitteilte, ist dies nun der Nachholtermin für die im Mai 2020 corona-bedingt abgesagte Veranstaltung, die ursprünglich für Mai gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit, darüber hinaus sind noch Tickets erhältlich.