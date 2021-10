Kabarett in Kempen : Schreckenbergers Parforceritt durch das vergangene Jahr

Kabarettist Thomas Schreckenberger trat im Forum St. Hubert mit seinem Programm „Hirn für alle“ auf. Foto: Norbert Prümen

Kempen Corona, Brexit, Trump, die Kanzlersuche und Bildung in Zeiten von Corona – Kabarettist Thomas Schreckenberger machte in Kempen vor nichts und niemandem Halt.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

„Wenn der Magen leer ist, knurrt er – seien wir froh, dass das beim Gehirn nicht so ist.“ Hirn für alle – eine wunderbare Forderung, die der Kabarettist Thomas Schreckenberger am Montagabend im Forum St. Hubert formulierte. Der aus der Nähe von Stuttgart angereiste ehemalige Lehrer nahm die begeisterten Gäste mit auf einen Parforceritt durch das vergangene Jahr. Corona, Brexit, Trump, die Bundestagswahl und Kanzlersuche, Bildung in Zeiten von Corona und die Digitalisierungsbemühungen – Schreckenberger machte vor nichts und niemandem Halt.

Von Corona zu BSE: Schreckenberger erinnerte an den Rinderwahnsinn in England. Dort habe sich damals eine Selbsthilfegruppe gebildet – die treffe sich immer noch regelmäßig im britischen Unterhaus. Intelligent, mit einem scharfen und kritischen Blick, sprachlich auf dem Punkt – die Zeit, in der Schreckenberger das Publikum unterhielt, verging wie im Fluge.