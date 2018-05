Stadt Kempen: Thomaeum: Schüler machen eine Reise durch ganz Europa

Stadt Kempen Europa einmal anders entdecken stand für die Fünftklässler auf dem Programm. Bei einem Europatag durchliefen die Schüler Themenstationen und traten in einem Quiz gegeneinander an.

Die vier bunten Pappkärtchen, auf denen die Buchstaben A, B, C und D zu lesen sind, rufen bei den Fünftklässlern, die gerade die Aula des Gymnasiums Thomaeum betreten haben, fragende Blicke hervor. Auf jedem Stuhl liegen die Kärtchen, die von den Schülern mit Neugierde in die Hand genommen werden. "Die Spielregeln sind ganz einfach. Euch erwarten zwölf Fragen im Multiple-Choice-Verfahren zum Thema Europa. Mit den Karten könnt Ihr bei den kommenden Fragen die entsprechenden Antworten geben. Eurer Spielführer gibt die Antwort weiter, für die sich die meisten in eurer Klasse entschieden haben", informiert Elisabeth Zanders. Wenn man gut an den vorherigen drei Stationen aufgepasst hat, dürften die Fragen kein Problem darstellen, fügt die Lehrerin an, die am Thomaeum das Europaprofil koordiniert. Allgemeines Nicken, dann stellt jede der Klassen einen Spielführer auf. Simon und Isaak von der Technik AG des Gymnasiums lassen Musik anlaufen und auf der großen Leinwand auf der Bühne flammt die erste Frage auf. "Tallinn ist die Hauptstadt welchen Landes?" ist dort zu lesen. Als Antwort A leuchtet Litauen auf. B steht für Lettland, C für Malta und D für Estland. Kaum ist die Antwort D auf der Leinwand zu sehen gehen überall Schülerarme mit dem D-Kärtchen hoch. Maksin, Permilla und Luca, die für ihre Klasse als Spielführer im Einsatz sind, zeigen die D-Karte.