Fackel-AG am Kempener Thomaeum Riesige Fackeln für den Martinszug

Kempen · In der Fackel-AG am Thomaeum herrscht Hochbetrieb. Auch in den Herbstferien wird im Kempener Gymnasium fleißig gebaut. Die AG feiert ihr zehnjähriges Bestehen. Im Jubiläumsjahr sollen 15 Großprojekte gefertigt werden.

05.10.2023, 12:00 Uhr

In der Fackel-AG am Kempener Thomaeum wird auch in den Ferien fleißig gearbeitet. Foto: Norbert Prümen

Von Bianca Treffer

Vorsichtig greifen Anna und Elena zu dem länglichen Objekt, das aus weißem, rotem und blauem Transparentpapier besteht, und tragen es zu dem schräg stehenden Holzgerüst hinter ihnen. „Das passt perfekt. Wenn dann die Aufbauten darauf zu sehen sind und der weiß-bläulich schimmernde Eisberg vorne steht, sieht das gigantisch aus“, sind sich die Acht- und die Zehntklässlerin des Thomaeums sicher. Bei der Fackel-AG am Kempener Gymnasium herrscht Hochbetrieb.