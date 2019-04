Kempen : Schüler bereiten sich auf Ostern vor

In der Ostererzählung steht alles, was die Kinder über das Fest wissen müssen. Foto: Norbert Prümen

Kempen Das Thema Ostern gehört fest zum Religionsunterricht in der Astrid-Lindgren-Grundschule dazu. Vom ersten bis zum vierten Schuljahr setzen sich die Schüler mit dem Fest auseinander.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

Auf der magnetischen Wandverkleidung in der Klasse der 4c ist die Osterwoche zu sehen. Jeder Tag hat seine nummerierte Kennzeichnung, angefangen vom Palmsonntag, mit dem die Osterwoche startet, über den Gründonnerstag und den Karfreitag bis hin zum eigentlichen Osterfest. Ausgemalte Symbole und Szenen wie ein Weinkelch, ein Brot oder das Gespräch mit den Gelehrten hängen unter den ersten Tagen. „In jeder Religionsstunde beschäftigen wir uns mit mehreren der insgesamt acht Tage, so dass wir vor Ostern jeden einzelnen Tag durchgesprochen haben“, erklärt Religionslehrerin Ute Heyer.

Aktuell dreht sich alles um den Karfreitag, und der beginnt mit dem Lesen des entsprechenden Kapitels im Buch „Die Ostererzählung“ von Rainer Oberthür und Renate Seelig. Ein Buch, das die Viertklässler durch die Ostervorbereitungszeit begleitet. „Wir lesen heute an der Stelle weiter, wo die drei Kreuze auf dem Bild zu sehen sind“, gibt Heyer vor, da das Buch keine Seitenzahlen hat. Das Rascheln von Buchseiten ist im Klassenzimmer zu hören. Anna beginnt mit dem Vorlesen und nimmt ihre Klassenkameraden mit in den sechsten Tag der Osterwoche, an dem Jesus gekreuzigt wird. Schon bald stecken die Viertklässler in einem angeregten Gespräch über das Gehörte. Heyer hängt das Bild eines Königs und das von Jesus an die große Magnettafel. Dazu gibt es jede Menge Symbole, die ein Stück daneben an der Magnetwand kleben. Ein Holzstab, eine goldene Krone, ein Esel, Kerzen, ein Schloss, eine Dornenkrone, ein Zepter und weitere Gegenstände sind zu sehen. Gemeinsam geht es an die Zuordnung, was zu Jesus und was zum König gehört, warum das so ist und welche Bedeutung die Symbole haben.

info Weitere Projekte an der Grundschule Die Astrid-Lindgren-Schule hat sich mit weiteren spannenden Projekten beschäftigt. Zu Beginn des Jahres war „Europa“ Thema in den vierten Klassen. Die 4c bekam dabei viele Postkarten aus ganz Europa und hat dabei viel über die Länder und Sprachen gelernt. Auch mit plattdeutscher Sprache hat man sich beschäftigt. Sechs Kinder aus der Plattdeutsch-AG haben an einem Vorlesewettbewerb teilgenommen. Die Besucher waren begeistert.

Aber nicht nur in den vierten Klassen spielt Ostern eine wichtige Rolle. Das Fest ist in jeder Stufe präsent. Entsprechend ihrem Alter werden die Kinder an Ostern und seine christliche Bedeutung herangeführt. „Das Wissen rund um Ostern baut sich quasi über die vier Jahre altersgerecht auf. Der Fachbegriff lautet Spiralcurriculum. Im ersten Schuljahr ist es eine ganz einfache Variante, dann wird altersentsprechend immer mehr dazu genommen“, erklärt Schulleiterin Sabine Stammen. Warum wird Ostern gefeiert? Welche Geschichte steckt dahinter? Wie wurde das Ei zum Osterei? Was es mit dem Palmzweig auf sich hat, welche Rolle der Osterhase eigentlich spielt – Ostern wird von allen Seiten in den Klassen eins bis vier beleuchtet. Das gilt auch für andere Feste wie St. Martin, Weihnachten und Mariä Himmelfahrt. „Wir versuchen, den Religionsunterricht für alle Kinder interessant zu machen“, betont Stammen.

Die Mädchen und Jungen haben sich intensiv mit dem Osterfest auseinandergesetzt. Foto: Norbert Prümen

In der Astrid-Lindgren-Schule wird das Fach Religion nämlich für alle Kinder einheitlich unterrichtet. Es ist ein offenes Fach, es gibt keine Differenzierung nach katholischer und evangelischer Religionslehre, jüdischem oder muslimischem Glauben. Alles findet gemeinsam statt. Der Grundschule ist es ganz wichtig, alle Religionen in den Unterricht einzubeziehen. „Die Kinder lernen die Weltreligionen und ihre jeweiligen Symbole kennen und lernen von klein auf, dass jede Religion ihren Platz hat“, erklärt Stammen.

Ostern ist aber auch in weiteren Fächern anzutreffen. Im Kunstunterricht sind so bunte Osterhasen entstanden, in Mathe gibt es Aufgaben mit Ostereiern, und in Deutsch hält der Osterhase mit Geschichten Einzug. Dass sie viel über das Fest Ostern und seinen geschichtlichen Hintergrund lernen, finden die Schüler gut.

„Kleine Kinder denken an Ostern nur an den Hasen und Schokoladeneier. Ich weiß jetzt, warum Ostern gefeiert wird und kann es auch erklären“, sagt Cintiya stolz. Das sieht Klassenkameradin Kira ganz genauso. „Ich wusste nie genau, was es mit der Salbung auf sich hat. Jetzt weiß ich es und verstehe auch die Bedeutung vom Öl“, bemerkt die Zehnjährige.