Vortrag zum nachhaltigen Bauen : Cradle 2 Cradle als Weg in die Zukunft

Grefrath/Tönisvorst Die Grünen in Grefrath und Tönisvorst laden zu einem Zoom-Meeting zum Thema „Cradle 2 Cradle – Bauen neu denken zum Wohl von Mensch und Umwelt“ ein.

Referent am Dienstag, 11. Mai, in der Zeit von 19 bis 21 Uhr, ist Michel Weijers, Projektleiter des neuen Rathauses in Venlo, das nach Cradle-2-Cradle-Kriterien gebaut wurde. Mit Cradle 2 Cradle (C2C) ist eine ganzheitliche Kreislaufwirtschaft gemeint. So soll eine Antwort auf die Klimakrise und den Umgang mit Ressourcen gefunden werden. „Viele kennen den Begriff, wissen aber nicht viel über Cradle 2 Cradle“, erklären Meral Thoms (Tönisvorst) und Monika von Söhnen (Grefrath) in ihrem Einladungsschreiben.