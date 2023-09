Theater am Gymnasium Berühmtes Ermittler-Team am Thomaeum in Kempen

Auf der Bühne ist derweil Zimmermädchen Maida Higgins (Nele) gekonnt in Ohnmacht gefallen, und Sherlock Holmes (Moritz) samt Watson (Elena) betreten das Kaminzimmer. Aber nicht nur auf der Bühne und bei der Technik im hinteren Teil der Aula herrscht rege Betriebsamkeit. Brigitte Nienhaus und Heike Leenen haben alle Hände voll zu tun: Das Nähkästchen steht zwischen den beiden Helferinnen. Beide legen letzte Hand an den Kostümen an. „Da geht immer noch auf dem letzten Drücker ein Knopf ab“, sagt Nienhaus. Leenen verkleinert den Ausschnitt eines Kleides durch einen Abnäher, während die Trägerin schon wartet: schnell umziehen und in die nächste Szene einsteigen.