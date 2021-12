Geschichte in Grefrath : Textildenkmal hat jetzt eine Erklärungstafel

Geschichte in Grefrath

Grefrath Eine Erklärungstafel soll nun das Textildenkmal, das an die mehr als 100-jährige Textilgeschichte in Grefrath erinnert, ins recht Licht rücken. Die Beschilderung wurde durch einen Heimat-Scheck des Landes NRW finanziert.

Das Textildenkmal an der Schanzenstraße steht schon seit dem Jahr 2000 auf dem ehemaligen Grevelourgelände. Es soll von der mehr als 100-jährigen industriellen Textilproduktion in Grefrath zeugen, zu der Namen wie Samtweberei Ebels & Schwartz, Plüschweberei und Velour gehören. Im Laufe der Jahre fanden an dieser Stelle Tausende von Bürgern der Gemeinde Grefrath Arbeit und Brot.