Text vergessen? Kein Problem Text fürs Martinslied auf Platt ziert Laternen in Grefrath

Die besonderen Martinslaternen werden zum Preis von drei Euro (auch in den Varianten weiß und rot) angeboten in der katholischen öffentlichen Bücherei im Cyriakushaus am Markt 10 (donnerstags von 17 bis 18.30 Uhr und sonntags von 10 bis 12 Uhr), im Eine-Welt-Laden, ebenfalls am Markt 10 (immer donnerstags von 9 bis 11.30 Uhr), und bei Lotto-Toto Theisen am Markt 5, alle in Grefrath.