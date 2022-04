Picknickkonzert im Schwingbodenpark Grefrath : Liedermacher Tett singt auf dem Bühnenfahrrad

Grefrath Auf einer originellen wie einfachen Bühne wird „Tett, der Landstreicher“ im Grefrather Schwingbodenpark ein Picknickkonzert geben: auf einem Bühnenfahrrad. Präsentiert wird das Konzert von der Grefrather Kulturinitiave „King“.

Das Bühnenfahrrad der Initiave „Kultur am Fließband“ aus Krefeld macht am kommenden Sonntag, 24. April, in der Zeit von 16 bis 17 Uhr Halt im Grefrather Schwingbodenpark. Direkt am Aussichtsturm wird Liedermacher „Tett, der Landstreicher“ ein Picknickkonzert geben.