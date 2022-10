Jede Sekunde zählt : Was tun bei einem Schlaganfall?

Kempen Eine Telefonaktion zum Weltschlaganfalltag am 29. Oktober soll helfen, wichtige Information im Falle eines Schlaganfalls weiterzugeben. Auch das Kempener Hospital zum Heiligen Geist macht bei dieser Aktion mit.

Etwa alle zwei bis drei Minuten tritt in Deutschland ein Schlaganfall auf – insgesamt erleiden ihn mehr als 30.000 Menschen jedes Jahr in Deutschland. Am Weltschlaganfalltag, 29. Oktober, informiert das Netzwerk „Nevano+“ über das Thema Schlaganfall und was im Akutfall zu tun ist. Zwischen 10 Uhr und 16 Uhr kann man die Expertinnen und Experten ganz einfach über zwei Telefonnummern, 0173 2774102 und 0173 3012369, erreichen und Fragen stellen. Mit dabei sind die Teams aus sechs Klinken der Region: Uniklinik Düsseldorf (Neurologie und Gefäß- und Endovaskularchirurgie), LVR Klinikum Düsseldorf , St. Lukas Klinik in Solingen, Johanna-Etienne Krankenhaus Neuss , Alexianer Krefeld , Krankenhaus Maria-Hilf und das Hospital zum Heiligen Geist in Kempen .

Um die Folgen so gering wie möglich zu halten, braucht es eine richtige Reaktion von Beteiligten, eine gute Vernetzung von Rettungsdienst und Krankenhäusern sowie auf Schlaganfälle spezialisierte Abteilungen und Teams in den Kliniken – wie neben anderen auch in der Klinik für Neurologie am Hospital zum Heiligen Geist in Kempen. Um Patientinnen und Patienten in der Region mit einem Schlaganfall noch besser versorgen zu können, haben sich vor einem Jahr acht Akutkliniken, fünf Geriatrien, vier Rehabilitationskliniken und zwei neurologische Arztpraxen – von Solingen über Düsseldorf bis Kempen – zum Neurovaskulären Netzwerk Nordrhein plus (Nevano+) zusammengeschlossen.