Technologiezentrum Niederrhein in Kempen : TZN bietet wieder Weiterbildung an

Thomas Jablonski, Geschäftsführer des TZN und der WFG Kreis Viersen, im Konferenzzentrum des TZN am Industriering Ost 66 in Kempen, stellte das Programm vor. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Das Technologiezentrum Niederrhein in Kempen (TZN) und die Hochschule Niederrhein haben nach dem Corona-Lockdown ein neues gemeinsames Schulungsprogramm aufgelegt. Start ist im September.

Mit dem Corona-Lockdown hatte das Technologiezentrum Niederrhein (TZN) in Kempen sein Schulungsprogramm weitgehend eingestellt. Nun soll auch die gemeinsam mit der Hochschule Niederrhein organisierte Weiterbildung wieder aufgenommen werden. Im September sollen neue Zertifikatskurse anlaufen. „Da die Seminare in kleinen Gruppen durchgeführt werden, ist sichergestellt, dass die Verordnungen zum Schutz vor dem Coronavirus eingehalten werden“, sagt TZN-Geschäftsführer Thomas Jablonski.

Vier Zertifikatskurse werden im Herbst in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Weiterbildung der Hochschule Niederrhein angeboten. Dabei geht es um die Themen Bilanzanalyse, Marketing, IT-Sicherheit, Online- und Social-Media-Recht. Die Kurse richten sich an Unternehmer oder deren Mitarbeiter. An vier Abenden bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Viersen (WFG) in Viersen erfahren die Teilnehmer des Seminars „Marketing-Kommunikation“ unter Leitung von Prof. Harald Vergossen, wie sie die Kommunikationsstrategie ihres Unternehmens wirkungsvoll ausrichten können, um im kommunikativen Wettbewerb besser bestehen zu können.