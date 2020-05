Mensch & Stadt : Taxiunternehmen im Krisenmodus

Kempen Beim Taxiunternehmen Höner in Kempen steht ein Teil der Fahrzeugflotte still. Die Kundschaft bleibt aus. Inhaber Carsten Höner hofft, dass sich mit weiteren Lockerungen auch die Auftragslage wieder verbessert.

In Zeiten von Corona hat sich das Leben bei dem Kempener Traditionsunternehmen verändert. Nicht nur weniger Fahrzeuge sind im Einsatz, weil Schulbusfahrten wegfallen, Reha-Fahrten drastisch abgenommen haben und auch der normale Taxibetrieb nahezu zum Erliegen gekommen ist. Bedingt durch weniger Fahrten sind alle Mitarbeiter, die auf 450-Euro-Basis arbeiten, daheim. Die festangestellten Mitarbeiter sind zwar nicht in Kurzarbeit, dafür werden für sie aber Minusstunden verbucht. „Jeder hat ein Arbeitszeitkonto, auf dem sich in der aktuellen Situation die Minusstunden natürlich häufen. Langsam aber sicher muss ich überlegen, ob ich nicht doch Kurzarbeit anmelden muss. Mir ist es wichtig, meine Mitarbeiter zu halten. Schließlich ist es nicht einfach, gute Mitarbeiter zu bekommen, und irgendwann wird das Leben doch hoffentlich wieder in geregelten Bahnen verlaufen“, sagt Höner.