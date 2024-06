Frisch geschlagene Weihnachtsbäume aus der Region So viel Pflege brauchen die Tannenbäume jetzt

Auf dem Schleupenhof in Tönisvorst ist schon viel Arbeit erledigt worden. „Wir haben neue Bäume gepflanzt und nachgedüngt,“ sagt Rudolf Platen. Im Mai habe man bereits die neuen Triebe in Form gebracht und korrigiert. „Es ist sehr wichtig, die Spitzen zu schützen“, sagt Landwirt Platen. Die jungen Triebe seien sehr weich und könnten schnell abbrechen wie Glas. Da die Kunden aber eine intakte Spitze wünschten und die Vögelchen sich sehr gerne auf die Spitzen setzten, müsse er vorbeugen. „Ich mag Vögel sehr, aber solang die jungen Äste und Nadeln so zerbrechlich sind, müssen sie sich einen anderen Platz suchen“, sagt Platen. Deshalb befestigt er silberne Plättchen – Mini-Propeller – an den Bäumen, die in der Sonne glitzern und so die gefiederten Freunde von der Rast abhalten. Oder er befestigt Ersatz-Sitzplätze – Klammern mit Stäbchen – auf denen sie sich niederlassen können. Alles Handarbeit, versteht sich. Wenn die Äste stabil genug und ausgehärtet sind, dürfen die Vögel nach den Sommerferien auch wieder Platz nehmen.