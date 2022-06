Die Polizei sucht jetzt nach Hinweisen : Tankstelle in Grefrath von zwei Männern überfallen

Bei dem Überfall erbeuteten die Täter Geld aus der Kasse. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Grefrath In Grefrath wurde am frühen Pfingstmontagnachmittag eine Tankstelle an der Mülhausener Straße überfallen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Gegen 15.10 Uhr am Montag betraten zwei bislang noch unbekannte Männer die Tankstelle.

Einem der beiden Täter sei es mit einem Trick gelungen, die diensthabende Mitarbeiterin abzulenken. In diesem Moment griff der zweite Täter in die Kasse und entwendete Geld. Die Mitarbeiterin versuchte noch, einen der beiden Täter festzuhalten, wurde dabei aber weggestoßen. Glücklicherweise sei sie dabei nicht verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Beide Täter sind männlich, einer von ihnen trägt die Haare kurz und ist ungefähr 1,75 bis 1,80 Meter groß. Der zweite Täter trug zum Tatzeitpunkt einen dunkelblaue oder schwarze Jacke, eine Jogginghose und hatte längere Haare. Eine genauere Beschreibung der beiden Männer liegt bislang nicht vor. Die Täter flüchteten in einem hellgrünen Opel Astra in Richtung Industriestraße. Das Kennzeichen ist nicht bekannt.