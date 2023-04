Talkrunde der Kempener SPD Moses Pankarz erklärt die Männekes

Die Kempener SPD hat mit dem Talk eine Reihe gestartet, die interessante Persönlichkeiten live erlebbar macht. Das Konzept sieht so aus: Eintritt frei, dafür kreist der Spendenhut zugunsten einer Kempener caritativen Einrichtung. Am Ende von kurzweiligen 90 Minuten stecken viele Scheinchen im Sparschwein, die in Kürze übergeben werden. In Summe sind es über 200 Euro.