Veranstaltung in Grefrath Talentiade ist Ansporn für junge Sportler

Der Kreissportbund (KSB) im Kreis Viersen organisierte Anfang Februar zusammen mit den Fachschaften und den leistungsorientierten Sportvereinen unter dem Motto „Du bist das Talent und das ist Dein Tag“ zum vierten Mal die „Talentaide“ im Kreis Viersen – wobei „Du“ und „Dein“ im wahrsten Sinnes des Wortes groß geschrieben werden. 110 Kinder aus dem Kreis Viersen nahmen an der Veranstaltung in den Sporthallen am Schulzentrum in Grefrath teil.