Tag der Städtebauförderung Buntes Quartiersfest am Samstag für Oedter Mitte

Oedt · Mit einem Fest für Klein und Groß soll die neu gestaltete Oedter Mitte am Samstag, 13. Mai, offiziell an die Bürgerinnen und Bürger übergeben werden. Was geplant ist.

07.05.2023, 16:03 Uhr

Über Wochen war die Ortsmitte in Oedt für den Durchgangsverkehr gesperrt. Foto: Norbert Prümen

Zum Tag der Städtebauförderung hat die Gemeinde Grefrath gemeinsam mit örtlichen Vereinen, Gruppen und Institutionen für Samstag, 13. Mai, in der neu gestalteten Mitte in Oedt ein buntes Programm geplant: Unter dem Motto „Wir im Quartier“ sind zwischen 14 und 17 Uhr alle Bürgerinnen und Bürger zum Quartiersfest eingeladen. „Wir sind sehr froh, dass die Bauarbeiten auf dem Marktplatz und rund um die Albert-Mooren-Halle sowie auf dem Teilstück Hochstraße pünktlich abgeschlossen werden konnten. Ein großer Dank geht hier an alle beteiligten Unternehmen“, sagt Katrin Lichtenstein, die das Projekt als stellvertretende Leiterin des Bauamts für die Gemeinde begleitet hat. Der diesjährige Tag der Städtebauförderung in Oedt steht damit ganz im Zeichen der neu gestalteten Ortsmitte. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Institutionen sowie Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Verwaltung soll die neue „Oedter Mitte“ offiziell eingeweiht und der Öffentlichkeit übergeben werden. Zwischen 14 und 17 Uhr bieten Vereine, Gruppen und Institutionen Aktionen und Informationen für Klein und Groß – von der Bastelmöglichkeit für den Muttertag bis hin zum Informationsstand für die Seniorenberatung. Musikalische Untermalung sowie verschiedene kulinarische Angebote ergänzen das Programm. Anliegende Gastronomie und Gewerbe haben geöffnet. Auch die neue Boule-Bahn soll an diesem Tag eröffnet werden. Wer sich zu den Projekten der Städtebauförderung informieren möchte, hat hierzu an der Infobörse Gelegenheit. Ansprechpersonen aus dem Quartiersbüro sowie beteiligte Planerinnen und Planer stehen für Fragen zur Verfügung. Mehr Weitere Informationen gibt es im Internet auf den Seiten www.isek-oedt.de und www.tag-der-staedtebaufoerderung.de.

(ure)