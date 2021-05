Tag der Städtebauförderung : Oedt soll sich weiter entwickeln 50 Maßnahmen in fünf Jahren

Oedt soll sich weiter entwickeln 50 Maßnahmen in fünf Jahren

Oedt Mit kurzen Filmen zeigen Gemeinde Grefrath und Quartiersbüro am 8. Mai, welche Ideen und Projekte es für Oedt gibt. Anlass ist der Tag der Städtebauförderung.

Zum diesjährigen Tag der Städtebauförderung am Samstag, 8. Mai, hat sich die Gemeinde Grefrath gemeinsam mit dem Quartiersbüro Oedt etwas Besonderes einfallen lassen: Mehrere Kurzfilme informieren zu aktuellen Maßnahmen des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK). Bürger haben außerdem die Möglichkeit, per Videokonferenz Fragen zu den verschiedenen Themen zu stellen. Das ISEK für Oedt beinhaltet für den Zeitraum von 2018 bis 2023 rund 50 Maßnahmen zur nachhaltigen Ortsteilentwicklung. Eine Reihe dieser Projekte sind in Bearbeitung, Planung oder Umsetzung.