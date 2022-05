Tag der Städtebauförderung : Oedter Marktplatz bekommt ein völlig neues Gesicht

Verkehrsmanagerin Nicole Geitner wird beim Tag der Städtebauförderung in Oedt vor Ort sein. Foto: Gemeinde Grefrath

Oedt Am Tag der Städtebauförderung informiert die Gemeinde Grefrath über den Fortschritt im Zentrum Oedts. Am 14. Mai wird das Projekt im Rahmen des ISEK detailliert vorgestellt.

Unter dem Motto „Wir im Quartier“ finden am Samstag, 14. Mai, deutschlandweit Veranstaltungen zur Städtebauförderung statt. Die Sport- und Freizeitgemeinde Grefrath beteiligt sich zum wiederholten Mal am sogenannten „Tag der Städtebauförderung“. Zwischen 14 und 17 Uhr lädt die Kommune alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ein, sich zum aktuellen Stand hinsichtlich des „Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzepts“ (ISEK) Oedt zu informieren. Treffpunkt ist die Albert-Mooren-Halle. „Nachdem wir im Jahr 2021 den Tag der Städtebauförderung digital durchführen mussten, freuen wir uns in diesem Jahr auf den direkten Austausch vor Ort“, sagte Bürgermeister Stefan Schumeckers (CDU).