Tag der offenen Tür : Blick hinter die Kulissen beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr

Bei einer Schauübung zeigten die Grefrather Wehrleute am Sonntagnachmittag auch, wie sie unter Atemschutz im Ernstfall vorgehen. Foto: Wolfgang Kaiser

Grefrath Der Löschzug Grefrath der Freiwilligen Feuerwehr hatte am Sonntag wieder zum Tag der offenen Tür eingeladen. Es gab auch eine Schauübung der Jugendwehr.

Schon seit mehr als 20 Jahren veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr jährlich einen Tag der offenen Tür. Auch dieses Mal waren Grefrather Familien eingeladen, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Für die Besucher gab es eine Menge Unterhaltung, Essen und Getränke, eine Verlosung und für die kleinen Gäste tonnenweise Sand, eine Hüpfburg in Form eines Feuerwehrautos mit einer Drehleiterrutsche und Kinderschminken.

Doch sollten die Gäste nicht nur unterhalten, sondern auch informiert werden, sagte Feuerwehr-Pressesprecher Edmund Laschet. Vor dem Gerätehaus wurden die Wagen der Standorte Grefrath und Mülhausen präsentiert und besonders wurde auf die Wichtigkeit von Rauchmeldern in jeder Wohnung und jedem Haus hingewiesen. Zu diesem Thema finde man mehr Informationen am Rauchmeldertag, der am 13. September stattfinde, erklärte Laschet.