Kempen : Tag der offenen Tür im und am neuen Feuerwehrgerätehaus

Tag der offenen Tür im und am neuen Feuerwehrgerätehaus

Kempen Obwohl der Neubau an der Ziegelheider Straße noch nicht ganz fertig ist, konnten die Besucher schon mal einen Blick ins neue Domizil der Feuerwehr Schmalbroich werfen.

Wer ein neues Zuhause hat, präsentiert es gerne und mit stolz seinen Gästen. Der Löschzug Schmalbroich der Freiwilligen Feuerwehr Kempen wollte damit nicht bis zur offiziellen Einweihung, die Mitte bis Ende August stattfinden soll, warten. Zu Christi Himmelfahrt öffneten die Blauröcke alle vier Tore ihres neuen Domizils am alten Standort neben der früheren Dorfschule an der Ziegelheider Straße. Bei heißen Snacks und kühlen Getränken kamen die Feuerwehrleute wieder einmal mit zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch. Denn der Tag der offenen Tür am Schmalbroicher Gerätehaus zu Christi Himmelfahrt hat Tradition. Er musste nur im vergangenen Jahr ausfallen, weil dort noch gebaut wurde.