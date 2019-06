Tönisberg : Kastenbockwindmühle kann wieder besichtigt werden

Tönisberg Heimatverein Tönisberg lädt für Pfingstmontag zum Mühlenfest ein. Das Wahrzeichen steht Besuchern offen.

Im vergangenen Jahr musste das Wahrzeichen des Bergdorfs aus Sicherheitsgründen geschlossen bleiben. Die Kastenbockwindmühle in Tönisberg war in Schieflage geraten. Die Stadt hatte einen Statiker mit einer Untersuchung beauftragt. Messungen hatten ergeben, dass sich der Mühlenaufbau um 23 bis 28 Zentimeter geneigt hat. Die Stadt ließ den Aufbau Ende 2018 stabilisieren. Allerdings muss die Unterkonstruktion, der so genannte Bock, komplett erneuert werden. Der Statiker hat indes grünes Licht gegeben für Führungen in der Mühle, die der Tönisberger Heimatverein seit der Sperrung des Bauwerks nicht mehr anbieten konnte.