Minzschokoladen-Kreationen in Kempen 19. Februar ist Tag der Minzschokolade

Zu den berühmtesten Kreationen mit einer Mischung aus Schokolade und Pfefferminze zählen die flachen Täfelchen mit dem Namen After Eight, die es seit 1962 gibt. Benannt ist After Eight nach einer englischen Tradition: Nach dem Abendessen werden in England oft Pfefferminzbonbons für die Verdauung sowie einen frischen Geschmack eingesetzt. Aber auch viele andere Schoko-Minze-Kreationen kommen gut an, etwa die Eissorte, die sowohl in Eisdielen als auch in Supermärkten anzutreffen ist.