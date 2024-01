Im Einsatz für Bedürftige Tafel in Kempen versorgt immer mehr Rentner

Für die Tafel wird es jedoch immer schwieriger, Lebensmittel zu bekommen, um die Menschen versorgen zu können. Inflationsbedingt kalkulieren viele Supermärkte knapper, dadurch bleibt weniger übrig, was an die Tafel gespendet werden kann. „Je besser kalkuliert wird, desto weniger bleibt übrig“, sagt Wrede: „Das ist natürlich besser für die Betriebe, aber schlechter für uns.“ Insbesondere die Menge der gespendeten Molkereiprodukte sei in den vergangenen zehn Jahren stark zurückgegangen. Doch auch bei anderen Waren gibt es weniger: Frische Waren vom Vortag werden in vielen Supermärkten zu niedrigeren Preisen verkauft, statt an die Tafel gespendet zu werden. Insofern sei man in Kempen sehr froh über die Unterstützung der örtlichen Landwirte, betont Wrede: „Wir sind froh, dass wir die Landwirte haben in unserer Region, die können vor allem mit frischen Sachen gut aushelfen.“