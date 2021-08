Sport in Kempen : SV Thomasstadt startet in die Fußballsaison

Der SV Thomasstadt lädt für den 22. August zur Saisoneröffnung an die Berliner Allee ein (Symbolbild). Foto: dpa/Tobias Hase

Kempen Für ein buntes Rahmenprogramm, Speisen, Getränke und Hüpfburg ist gesorgt. Der Eintritt ist am Veranstaltungstag frei, es gelten die ab Freitag gültigen Corona-Regeln.

Die Fußballabteilung des SV Thomasstadt startet am Sonntag, 22. August, im Sportzentrum an der Berliner Allee ab 11 Uhr in die Saison. Höhepunkt ist der Saisonauftakt der 1. Mannschaft um 15.30 Uhr, die in ihrem ersten Spiel auf die Zweitvertretung des VFL Tönisberg trifft.

Am „Derby-Tag“ rollt der Ball ab 11 Uhr, wenn die 3. Mannschaft des SVT im Meisterschaftsspiel gegen TUS St. Hubert 2 antritt. Ein fußballerischer Höhepunkt verspricht die Partie der U19 des SV Thomasstadt zu werden, die in der Sonderliga Linker Niederrhein antritt. Das Team um Trainer Michael Beenen empfängt um 13 Uhr in einem Testspiel die U19 des höherklassigen Niederrheinligisten 1. FC Kleve.

Der SV Thomasstadt gehört zu den größten Vereinen im Fußballkreis Kempen/Krefeld. Die 1. Mannschaft peilt als Saisonziel einen vorderen Tabellenplatz in der Kreisliga B an. Die von Trainer André Meier betreute Mannschaft ist mit vielen eigenen, jungen Talenten und einigen „Rückkehrern“ bestückt und möchte beim Auftaktspiel am Sonntag ein erstes Zeichen setzen.

Die Teams des Hauptspiels werden um 15.30 Uhr von Einlaufkindern der F-Jugend des SVT auf das Feld geführt. In der Halbzeitpause werden die jüngsten Kempener Kicker, die Bambini, gegen 16.15 Uhr ihr bisher Erlerntes präsentieren. Für ein buntes Rahmenprogramm, Speisen, Getränke und Hüpfburg ist gesorgt.

Der Eintritt ist am Veranstaltungstag frei, es gelten die ab Freitag gültigen Corona-Regeln.

(RP)