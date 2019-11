Susanne Stangl las im Kempener Thomaeum aus „Es ist nur eine Phase, Hase“ : Was das Alter so alles mit sich bringt

Was das Alter so alles mit sich bringt

Kempen Auf Einladung des Hospitals zum Heiligen Geist las Susanne Stangl in der Aula des Gymnasiums Thomaeum aus „Es ist nur eine Phase, Hase“. Dazu standen drei Ärzte der Klinik Rede und Antwort.

„Müsste ich einen Moment benennen, in dem ich zum Alterspubertier wurde, den ,point of no return’ sozusagen, dann waren es die zwei Sekunden, in denen mein Augenarzt sagte: Tja, sie brauchen einen Lesebrille“, beginnt sie mit ihrer angenehm harmonischen Stimme vorzulesen und löst damit die ersten Schmunzler im Publikum aus.